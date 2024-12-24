Количество пострадавших от ракетного удара рф в Кривом Роге возросло до 11
Киев • УНН
В Кривом Роге после ракетного удара по жилому дому пострадали 11 человек, среди них 16-летняя девушка. Трое раненых в тяжелом состоянии, семеро госпитализированы.
В Кривом Роге после атаки рф количество пострадавших возросло до 11, среди них - 16-летняя девушка. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
"Трое раненых в Кривом Роге - в тяжелом состоянии. Всего на эту минуту известно об 11 пострадавших. Среди них - 16-летняя девочка", - сообщил Лысак.
По словам главы ОВА, госпитализированы семь человек.
Напомним
Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что сегодня, 24 декабря, российские войска попали баллистической ракетой в жилой дом, в котором 32 квартиры.