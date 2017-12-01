Коболев не исключил, что строительство второй половины "Турецкого потока" завершится в 2018 году

"Там (газопровод Турецкий поток - ред.) уже построено примерно половину. Вторая половина будет закончена в следующем году. И мы ожидаем, что возможно даже в конце следующего года первая нитка "Турецкого потока", которая займет часть транзита по территории Украины ... Я считаю, что на 95% этот газопровод будет достроен", - считает глава "Нафтогаза".

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