Коболев не исключил, что строительство второй половины "Турецкого потока" завершится в 2018 году
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Вторая половина "Турецкого потока" может быть завершена в 2018 году. Об этом сказал в интервью "5 каналу" председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает УНН.
"Там (газопровод Турецкий поток - ред.) уже построено примерно половину. Вторая половина будет закончена в следующем году. И мы ожидаем, что возможно даже в конце следующего года первая нитка "Турецкого потока", которая займет часть транзита по территории Украины ... Я считаю, что на 95% этот газопровод будет достроен", - считает глава "Нафтогаза".
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