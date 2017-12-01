Коболєв не виключив, що будівництво другої половини "Турецького потоку" завершиться у 2018 році
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Друга половина "Турецького потоку" може бути завершена у 2018 році. Про це сьогодні сказав в інтерв’ю "5 каналу" голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, передає УНН.
"Там (газопровід Турецький потік – ред.) вже побудовано приблизно половину. Друга половина буде закінчена у наступному році. І ми очікуємо, що можливо навіть у кінці наступного року перша нитка "Турецького потоку", яка забере частину транзиту територією України… Я вважаю, що на 95% цей газопровід буде добудований", - вважає голова "Нафтогазу".
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