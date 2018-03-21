Кобец стал самым результативным баскетболистом в истории "Черкаських Мавп"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Атакующий защитник Александр Кобец побил рекорд результативности в истории “Черкасских обезьян”. В активе воспитанника клуба 1528 очков в Суперлиге, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.
В этом сезоне Кобец побил результат легендарного Артура Джонсона, который за два сезона в “Черкасских обезьян” получил 1219 очков. Достижение покорилось воспитаннику клуба, который прошел все этапы баскетбольной школы “Черкасских обезьян”. В составе “Обезьян” в чемпионате Суперлиги Кобец провел 143 матчей, за которые в среднем за игру приобретает 10,7 очков.
В пятерку лучших бомбардиров также входит: Андрей Кальниченко — 3 место, 1042 очка за 81 матча, Владимир Гуртовой — 4-й, 931 балл за 77 игр, Иван Кольевич — 5-й, 897 очков за 63 встречи.
Стоит отметить, что Кобец становился чемпионом Украины среди юношеских команд в составе двух различных возрастных групп, выступал за молодежные и юношеские сборные Украины всех возрастных групп. Этим летом он стал мастером спорта международного класса, получив бронзу чемпионата Европы 3×3. Меньше месяца назад Кобец дебютировал в национальной сборной Украины, сыграв в квалификации к чемпионату мира против Латвии.