Кобець став найрезультативнішим баскетболістом в історії "Черкаських Мавп"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Атакуючий захисник Олександр Кобець побив рекорд результативності в історії “Черкаських Мавп”. В активі вихованця клубу 1528 очок у Суперлізі, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію баскетболу України.
Цього сезону Кобець побив результат легендарного Артура Джонсона, який за два сезони у “Черкаських Мавпих” здобув 1219 очок. Досягнення підкорилося вихованцю клубу, який пройшов усі етапи баскетбольної школи “Черкаських Мавп”. У складі “Мавп” в чемпіонаті Суперліги Кобець провів 143 матчів, за які у середньому за гру здобуває 10,7 очок.
До п’ятірки кращих бомбардирів також входить: Андрій Кальніченко — 3 місце, 1042 очки за 81 матчі, Володимир Гуртовий — 4-й, 931 бал за 77 ігор, Іван Кольєвіч — 5-й, 897 очок за 63 зустрічі.
Варто відзначити, що Кобець ставав чемпіоном України серед юнацьких команд у складі двох різних вікових груп, виступав за молодіжні та юнацькі збірні України усіх вікових груп. Цього літа він став майстром спорту міжнародного класу, здобувши бронзу чемпіонату Європи 3×3. Менше місяця тому Кобець дебютував у національній збірній Україні, зігравши у кваліфікації до чемпіонату світу проти Латвії.