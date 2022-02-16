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15 марта, 19:03 • 100784 просмотра

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Клубы баскетболистов сборной Украины победили в матчах чемпионата Испании и Турции

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 февраля. УНН. Игроки сборной Украины Артем Пустовой и Владимир Герун сыграли в очередных матчах за свои клубы во внутренних чемпионатах. Данные приводит пресс-служба ФБУ, передает УНН.

Детали

Центровой Артем Пустовой провел 25 минут за “Гран-Канарию” против “Фуенлабради”, набрал 6 очков (2/3 двоочковые, 0/1 трехочковые, 2/2 штрафные), собрал 5 подборов, совершил 1 перехват при 4 потерях и 2 фолах. РЕ "+ 9".

Команда украинца одержала вторую подряд победу и поднялась в турнирной таблице на 11 место.

Бигмен “Бююкчекмедже” Владимир Герун провел на паркете 20 минут против “Петкима”, набрал 4 очка (1/1 двоочковые, 2/4 трехочковые), собрал 4 подбора, отдал 2 передачи, поставил 1 блок-шот, совершил 1 перехват при 2 потерях и 2 фолах.

Команда украинца победила и отдалилась он в зоне вылета, находясь на 14-й позиции в таблице.

Справка

15 февраля Пустовой с “Гран-Канарией” сыграет в Еврокубке против “Венеции”, а вот Герун до приезда в сборную играть уже не будет — на этой неделе оба центровые должны присоединиться к национальной сборной для подготовки к матчам отбора на ЧМ-2023.

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