Клуби баскетболістів збірної України перемогли у матчах чемпіонату Іспанії і Туреччини
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Гравці збірної України Артем Пустовий та Володимир Герун зіграли у чергових матчах за свої клуби у внутрішніх чемпіонатах. Дані наводить пресслужба ФБУ, передає УНН.
Деталі
Центровий Артем Пустовий провів 25 хвилин за “Гран-Канарію” проти “Фуенлабради”, набрав 6 очок (2/3 двоочкові, 0/1 триочкові, 2/2 штрафні), зібрав 5 підбирань, здійснив 1 перехоплення при 4 втратах та 2 фолах. РЕ “+9”.
Команда українця здобула другу поспіль перемогу і піднялась в турнірній таблиці на 11 місце.
Бігмен “Бююкчекмедже” Володимир Герун провів на паркеті 20 хвилин проти “Петкіма”, набрав 4 очки (1/1 двоочкові, 2/4 триочкові), зібрав 4 підбирання, віддав 2 передачі, поставив 1 блок-шот, здійснив 1 перехоплення при 2 втратах та 2 фолах.
Команда українця перемогла і віддалилась він зони вильоту, знаходячись на 14-й позиції таблиці.
Довідка
15 лютого Пустовий з “Гран-Канарією” зіграє у Єврокубку проти “Венеції”, а ось Герун до приїзду в збірну грати вже не буде — на цьому тижні обидва центрові мають приєднатись до національної збірної для підготовки до матчів відбору на ЧМ-2023.