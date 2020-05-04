Клуб украинца возглавил рейтинг самых дорогих футбольных команд мира
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Авторитетный сайт "Transfermarkt" обновил рейтинг самых дорогих клубов мира после понижения цен на игроков из-за пандемии COVID-19, передает УНН.
Список возглавил “Манчестер Сити” за который выступает Александр Зинченко. “Мещане” оказались единственным клубом стоимость состава которого превысила 1 млрд. евро (1,02 млрд).
Второе место досталось другому английском коллективу “Ливерпулю” (967 млн.), третье — “Реалу” (888,5 млн).
Также в десятку самых дорогих вошли:
4 — “Барселона” (852,7 млн)
5 — “ПСЖ” (843,7 мон)
6 — “Бавария” (756,6 млн)
7 — “Атлетико” (709 млн)
8 — “Тоттенхэм” (699 млн)
9 — “Челси” (679,9 млн)
10 — “Манчестер Юнайтед” (646,7 млн).
Добавим, в топ-50 не оказалось ни одного представителя Украины.