Клуб українця очолив рейтинг найдорожчих футбольних команд світу
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Авторитетний сайт "Transfermarkt" оновив рейтинг найдорожчих клубів світу після пониження цін на гравців через пандемію COVID-19, передає УНН.
Список очолив “Манчестер Сіті” за який виступає Олександр Зінченко. “Міщани” виявились єдиним клубом вартість складу якого перевищила 1 млрд. євро (1,02 млрд.).
Друге місце дісталося іншому англійському колективу “Ліверпулю” (967 млн.), третє — “Реалу” (888,5 млн.).
Також до десятки найдорожчих увійшли:
4 — “Барселона” (852,7 млн)
5 — “ПСЖ” (843,7 млн)
6 — “Баварія” (756,6 млн)
7 — “Атлетіко” (709 млн)
8 — “Тоттенхем” (699 млн)
9 — “Челсі” (679,9 млн)
10 — “Манчестер Юнайтед” (646,7 млн).
Додамо, в топ-50 не опинилося жодного представника України.