Ходатайство по "делу рюкзаков Авакова" в Апелляционный суд не поступало

"Ходатайство не поступало", - ответили в суде на вопрос УНН о апелляции САП на решения суда по "делу рюкзаков Авакова".

Напомним, 1 ноября Соломенский районный суд избрал для сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александра меру пресечения в виде личного обязательства с ношением электронного средства контроля.

Также личное обязательство избрали двум другим фигурантам дела: бывшему заместителю главы МВД и третьему подозреваемому Владимиру Литвину.

В связи с этим в САП заявили, что подали апелляционные жалобы на решение суда об избрании подозреваемым по "делу рюкзаков" мер в виде личных обязательств.