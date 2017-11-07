Ходатайство по "делу рюкзаков Авакова" в Апелляционный суд не поступало
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуру по "делу рюкзаков Авакова" не поступало в Апелляционный суд Киева. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь суда Татьяна Геведзе.
"Ходатайство не поступало", - ответили в суде на вопрос УНН о апелляции САП на решения суда по "делу рюкзаков Авакова".
Напомним, 1 ноября Соломенский районный суд избрал для сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александра меру пресечения в виде личного обязательства с ношением электронного средства контроля.
Также личное обязательство избрали двум другим фигурантам дела: бывшему заместителю главы МВД и третьему подозреваемому Владимиру Литвину.
В связи с этим в САП заявили, что подали апелляционные жалобы на решение суда об избрании подозреваемым по "делу рюкзаков" мер в виде личных обязательств.