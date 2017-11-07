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Клопотання у "справі рюкзаків Авакова" до Апеляційного суду не надходило

Київ • УНН

 • 10835 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у "справі рюкзаків Авакова" не надходило до Апеляційного суду Києва. Про це УНН повідомила прес-секретар суду Тетяна Геведзе.

"Клопотання не надходило," - відповіли у суді на запитання УНН про апеляцію САП на рішення суду у "справі рюкзаків Авакова".

Нагадаємо, 1 листопада Солом’янський районний суд обрав для сина міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова Олександра запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання з носінням електронного засобу контролю.

Також особисте зобов'язання  двом іншим фігурантам справи: колишньому заступнику голови МВС та третьому підозрюваному Володимиру Литвину.

У зв'язку з цим у САП заявили, що подали апеляційні скарги на рішення суду про обрання підозрюваним у "справі рюкзаків" запобіжних заходів у вигляді особистих зобов'язань.

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