Клопотання у "справі рюкзаків Авакова" до Апеляційного суду не надходило
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у "справі рюкзаків Авакова" не надходило до Апеляційного суду Києва. Про це УНН повідомила прес-секретар суду Тетяна Геведзе.
"Клопотання не надходило," - відповіли у суді на запитання УНН про апеляцію САП на рішення суду у "справі рюкзаків Авакова".
Нагадаємо, 1 листопада Солом’янський районний суд обрав для сина міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова Олександра запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання з носінням електронного засобу контролю.
Також особисте зобов'язання двом іншим фігурантам справи: колишньому заступнику голови МВС та третьому підозрюваному Володимиру Литвину.
У зв'язку з цим у САП заявили, що подали апеляційні скарги на рішення суду про обрання підозрюваним у "справі рюкзаків" запобіжних заходів у вигляді особистих зобов'язань.