Климатический саммит в Дубае подходит к концу: участники пытаются согласовать итоговое заявление COP28
Киев • УНН
Участники COP28 разошлись во мнениях относительно формулировок об отказе от ископаемого топлива в итоговом заявлении, поскольку саммит заканчивается во вторник, а сроки для согласования очень сжаты.
Страны-участницы климатического саммита COP28 в Дубае пытаются согласовать итоговое заявление, но не могут прийти к согласию по окончательной формулировке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Euronews.
Детали
Отмечается, что участники климатического саммита спорят о возможном соглашении о постепенном отказе от ископаемого топлива.
На фоне этой ситуации исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата Саймон Стил призвал прекратить тактику блокирования соглашения.
Мы собрались здесь, чтобы обсудить два вопроса. Во-первых, насколько высоки наши амбиции по смягчению последствий изменения климата, а во-вторых, готовы ли мы поддержать этот переход соответствующими средствами для его осуществления?
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Известно Саудовская Аравия и Ирак выступают против включения формулировок в текст соглашения об отказе от использования угля, нефти и газа.
Зато представители ЕС стремятся, чтобы конференция завершилась четким соглашением о постепенном отказе от ископаемого топлива.
Если выбросов будет больше, планета закипит. Вот почему мы здесь. Мы должны это предотвратить
Дополнение
Климатический саммит COP28 завершается во вторник, так что времени на принятие соглашения осталось совсем немного. Если страны-участницы конференции согласятся постепенно отказаться от ископаемого топлива или даже отказаться от использования нефти, угля и газа, это станет историческим моментом.
Напомним
Саудовская Аравия и некоторые страны ОПЕК сопротивляются решительным климатическим действиям на COP28, а европейские министры выражают разочарование. Конференцию омрачает напряженность в связи с вопросами отказа от ископаемого топлива и опасениями относительно чрезмерного влияния ОПЕК.
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Климатический саммит в Дубае подходит к концу: участники пытаются согласовать итоговое заявление COP28
Участники COP28 разошлись во мнениях относительно формулировок об отказе от ископаемого топлива в итоговом заявлении, поскольку саммит заканчивается во вторник, а сроки для согласования очень сжаты.
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