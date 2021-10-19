Кличко затянет строительство метро на Троещину на сто лет - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Завершить строительство Подольско-Выгуровской линии метрополитена в Киеве, известной жителям столицы как “метро на Троещину”, исходя из планов мэрии столицы под руководством Виталия Кличко, получится в лучшем случае к 2070 годам. Об этом пишет 44.ua.
Издание напоминает, что изначально Кличко обещал киевлянам открыть ветку метро в один из самых густонаселенных районов столицы еще два года назад, в 2019 году.
“Нынешний мэр Киева, Виталий Кличко, в своей предвыборной кампании 2014 года тоже упоминал метро на Троещину. Построить его он обещал к 2019 году. Однако, став мэром, Кличко пришел к выводу, что это не так быстро, не так дешево и не так просто”, — пишут журналисты.
СМИ уточняет, что в КГГА переутвердили план строительства Подольско-Выгуровского моста, от завершения строительства которого напрямую зависит метро на Троещину.
Его строительство затягивается, а процесс сопровождают скандалы и разворовывание средств. После его завершения, через 5-7 лет, могут появиться первые станции Троещинского метро.
“Учитывая, что потребность в метрополитене на Троещине и разговоры о нем начались еще в 1970-е, это настоящее столетнее строительство. Главное, чтобы оно не затянулось еще дольше”, — отмечают журналисты.
Ранее сообщалось, что у Кличко повысили стоимость строительства Подольско-Воскресенского моста почти вдвое.