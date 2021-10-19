Кличко затягне будівництво метро на Троєщину на сто років - ЗМІ

Видання нагадує, що спочатку Кличко обіцяв киянам відкрити гілку метро в один з найбільш густонаселених районів столиці ще два роки тому, в 2019 році.

“Нинішній мер Києва Віталій Кличко у своїй передвиборчій кампанії 2014 року теж згадував метро на Троєщину. Побудувати його він обіцяв до 2019 року. Однак, ставши мером, Кличко дійшов висновку, що це не так швидко, не так дешево і не так просто”, — пишуть журналісти.

ЗМІ уточнює, що в КМДА перезатвердили план будівництва Подільсько-Вигурівської моста, від завершення будівництва якого напряму залежить метро на Троєщину.

Його будівництво затягується, а процес супроводжують скандали і розкрадання коштів. Після його завершення, за 5-7 років, можуть з’явитись перші станції Троєщинського метро.

“З огляду на те, що потреба в метрополітені на Троєщині і розмови про нього почалися ще в 1970-ті, це справжнє столітнє будівництво. Головне, щоб воно не затягнулося ще довше”, — зазначають журналісти.

Раніше повідомлялося, що у Кличка підвищили вартість будівництва Подільсько-Воскресенського моста майже вдвічі.