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Кличко призвал Киевсовет предусмотреть компенсации за землю членам семей погибших киевлян-участников АТО

Кличко призвал Киевсовет предусмотреть компенсации за землю членам семей погибших киевлян-участников АТО

Киев  •  УНН

 • 4986 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко призвал депутатов Киевсовета принять решение о выплате материальной помощи членам семей погибших киевлян-участников АТО за причитающиеся к получению или полученных ими земельные участки. Об этом он заявил во время открытия заседания Киевсовета, передает УНН со ссылкой на КГГА.

"В порядке неотложности предлагаю внести в повестку дня, рассмотреть и принять вопрос о выплатах материальной помощи уполномоченным членам семей погибших киевлян-участников АТО. Это средства, которые городские власти предлагают выплатить за причитающиеся к получению или полученных ими земельные участки", - отметил Кличко и добавил, что городской совет оперативно включить расходы на реализацию соответствующих выплат в бюджет столицы на 2019 год.

Компенсация предлагается в размере 400 прожиточных минимумов. На сегодня это - 840 000 гривен.

"Киев - первый и единственный город в Украине, предлагает и - уверен - реализует такую инициативу", - подчеркнул мэр.

Он обосновал такое предложение тем, что земли в пределах столицы не так много. Согласно столичная власть не сможет выдать ее всем, кому положено по закону. Во-вторых, далеко не все семьи погибших, отметил Кличко, которые получили землю, смогут на ней построиться. На сегодня в столице завершен процесс выделения 138 земельных участков.

"Поэтому столичные власти намерены найти средства, чтобы выплатить материальную помощь - в качестве компенсации за земельные участки для строительства и обслуживания индивидуального жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений", - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что столичная власть общалась и с семьями погибших и с участниками АТО. "Они поддерживают такую идею. И, надеюсь, у нас не буле лишних дискуссий о важности и неотложности этого вопроса", - подчеркнул мэр столицы.

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