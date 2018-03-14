Кличко: вызовы, стоящие перед Украиной, не должны останавливать или замедлять проведение реформ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Вызовы, стоящие перед нашим государством, не должны останавливать или замедлять нас в реформировании Украины, в борьбе с коррупцией, в развитии наших городов. Только успешные преобразования и изменения, которые будут ощутимыми, - наш ключ к успеху и в решении других глобальных проблем. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время выступления на панельной дискуссии "Вызовы для Украины, которые могут повлиять на ее соседей в Европе", которая состоялась в рамках международной выставки недвижимости MIPIM в Каннах, передает УНН со ссылкой на пресс-службу мэра.
Кличко отметил, что эти вызовы касаются не только Украины, но и всего европейского сообщества.
“Поскольку моя страна находится в центре Европы, стабильность в Украине — это, без преувеличения, и стабильность во всей Европе”, — отметил мэр Киева.
Он напомнил, что сегодня Украина с оружием в руках отстаивает свою независимость и территориальную целостность. Россия аннексировала Крым, вторглась на территорию Донбасса, где уже почти четыре года продолжаются боевые действия.
Кличко подчеркнул, что агрессия России в отношении Украины — это вызов и европейской, и мировой безопасности и вызов нормам международного права.
“Вопрос безопасности и мира сегодня остро стоит перед Европой, миром в целом. И совместные усилия цивилизованного мира должны быть направлены на поиски механизмов предупреждения и сдерживания агрессии”, — добавил он.
Кличко отметил, что Украина сегодня проходит через большие испытания.
“Но, мы понимаем, что путь у нас один — только эффективные реформы и успешные преобразования. Только укрепления своей государственности и безальтернативный европейское направление”, — подчеркнул мэр Киева и добавил, что вызовы, которым противостоит Украины в связи с российской агрессией, не должны останавливать или замедлять процесс реформирования нашего государства.
“Как мэр столицы сегодня я делаю все, чтобы Киев менялся, развивался, становился успешным европейским городом”, — сказал городской голова.
Кличко рассказал, что изменилось в городе за последние несколько лет и почему Киев — перспективный город для инвестиций и эффективного сотрудничества.
Одним из аргументов Виталий Кличко назвал тот факт, что в течение последних трех лет больше половины всех инвестиций в Украину “пришли” именно в Киев.
“Я люблю шутить, что готов быть охранником каждого инвестора, который вкладывает деньги в развитие Киева. Это, конечно, шутка, но она свидетельствует о моей серьезной настроенности на привлечение инвестиций в столицу, в Украину в целом”, — подчеркнул Виталий Кличко.