Кличко: виклики, які постали перед Україною, не повинні зупиняти чи сповільнювати втілення реформ

КИЇВ. 14 березня. УНН. Виклики, які постали перед нашою державою, не повинні зупиняти чи сповільнювати нас в реформуванні України, в боротьбі з корупцією, у розвитку наших міст. Тільки успішні перетворення і зміни, які будуть відчутними, — наш ключ до успіху і у вирішенні інших глобальних проблем. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час виступу на панельній дискусії “Виклики для України, які можуть вплинути на її сусідів у Європі”, яка відбулася в рамках міжнародної виставки нерухомості MIPIM у Каннах, передає УНН з посиланням на прес-службу мера.