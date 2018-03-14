Кличко: виклики, які постали перед Україною, не повинні зупиняти чи сповільнювати втілення реформ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Виклики, які постали перед нашою державою, не повинні зупиняти чи сповільнювати нас в реформуванні України, в боротьбі з корупцією, у розвитку наших міст. Тільки успішні перетворення і зміни, які будуть відчутними, — наш ключ до успіху і у вирішенні інших глобальних проблем. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час виступу на панельній дискусії “Виклики для України, які можуть вплинути на її сусідів у Європі”, яка відбулася в рамках міжнародної виставки нерухомості MIPIM у Каннах, передає УНН з посиланням на прес-службу мера.
Кличко зауважив, що ці виклики стосуються не тільки України, а й усього європейського співтовариства.
“Оскільки моя країна знаходиться в центрі Європи, стабільність в Україні — це, без перебільшення, і стабільність у всій Європі”, — відзначив мер Києва.
Він нагадав, що сьогодні Україна зі зброєю в руках відстоює свою незалежність та територіальну цілісність. Росія анексувала Крим, вторглася на територію Донбасу, де вже майже чотири роки тривають бойові дії.
Кличко наголосив, що агресія Росії щодо України — це виклик і європейській, і світовій безпеці та виклик нормам міжнародного права.
“Питання безпеки та миру сьогодні гостро стоїть перед Європою, світом загалом. І спільні зусилля цивілізованого світу мають бути спрямовані на пошуки механізмів упередження і стримування агресії”, — додав він.
Кличко відзначив, що Україна сьогодні проходить через великі випробування.
“Але, ми розуміємо, що шлях у нас один — тільки ефективні реформи і успішні перетворення. Тільки зміцнення своєї державності і безальтернативний європейський напрямок”, — наголосив мер Києва та додав, що виклики, яким протистоїть Україна у зв’язку з російською агресією, не повинні зупиняти чи сповільнювати процес реформування нашої держави.
“Як мер столиці сьогодні я роблю все, щоб Київ змінювався, розвивався, ставав успішним європейським містом”, — сказав міський голова.
Кличко розповів, що змінилося в місті за останніх кілька років та чому Київ — перспективне місто для інвестицій і ефективної співпраці.
Одним із аргументів Віталій Кличко назвав той факт, що протягом останніх трьох років більше половини всіх інвестицій в Україну “прийшли” саме до Києва.
“Я люблю жартувати, що готовий бути охоронцем кожного інвестора, який вкладає гроші в розвиток Києва. Це, звичайно, жарт, але він свідчить про мою серйозну налаштованість на залучення інвестицій в столицю, в Україну загалом”, — підкреслив Віталій Кличко.