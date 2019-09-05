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Кличко: теперь попасть на обновленную Аллею художников можно и от Андреевской церкви

Кличко: теперь попасть на обновленную Аллею художников можно и от Андреевской церкви

Киев  •  УНН

 • 15483 просмотра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко принял участие в торжественном открытии новых лестниц от Андреевской церкви к Аллее художников и парку "Владимирская горка", передает УНН со ссылкой на пресс-службу городского головы.

“Еще несколько лет здесь были заросли, а сегодня — туристический маршрут, который уже облюбовали киевляне и гости нашего города. А теперь на обновленную Аллею художников можно спуститься и от Андреевской церкви — этими новыми красивыми лестницами. Наш киевский Монмартр становится еще красивее и удобнее!” — сказал Кличко.

Новые лестницы построенные по тому же принципу, что и лестницы, которые открыли в прошлом году от Пейзажной Аллеи к урочищу Кожемяки. — Это сборная железобетонная конструкция с деревянными ступеньками.

Вечером лестницы будет хорошо подсвечиваемые. LED подсветка вмонтирована даже в перила.

“Новую привлекательную локацию город создал в сотрудничестве и при поддержке меценатов. Я благодарен неравнодушным бизнесменам, которые любят Киев и приобщаются к воплощению изменений в нем. Здесь присутствует Томаш Фиала — руководитель компании Dragon Capital, которая помогла воплотить этот проект. Спасибо!” - сказал Виталий Кличко.

В свою очередь Фиала отметил, что компания помогает городу не первый раз и в дальнейшем будет поддерживать интересные проекты.

“Мы передаем на баланс города этот объект. Стоимость его возведения около 4-х миллионов гривен. Мы помогаем городу не впервые. Потому что живем здесь, работаем и у нашей компании широкая программа социальной ответственности. Мы любим Киев — очень красивый город, имеющий большой туристический потенциал", - сказал Томаш Фиала.

Новые лестницы стала частью большого туристического маршрута в историческом центре столицы. Также город уже завершает работы по реконструкции второй очереди парка “Владимирская горка”, через который проходит маршрут. В парке вымостили новые дорожки, установили освещение и систему видеонаблюдения. Возвели две новых беседки. А ту, что была в парке, — реконструировали. Укрепили подпорными стенками и склоны, на которых стоят беседки.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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