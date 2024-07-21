Мэр Киева Виталий Кличко считает, что ближайшие месяцы будут очень тяжелыми для Президента Владимира Зеленского и, что он якобы рискует покончить жизнь политическим самоубийством. Также Кличко считает, что Президенту в случае территориальных уступок в пользу РФ придется созвать референдум, чтобы узнать общественное мнение об этом. Об этом заявил мэр столицы в интервью Corriere della Sera, передает УНН.

Следующие несколько месяцев будут очень тяжелыми для Владимира Зеленского. Продолжать ли войну с новыми смертями и разрушениями, или подумать о территориальном компромиссе с путиным? И в этом случае какое давление будет со стороны Америки, если Трамп победит? И как объяснить стране, что нам нужно отдать куски нашей территории, которые стоили жизни тысячам наших героев? Какой бы шаг он ни сделал, наш президент рискует покончить жизнь политическим самоубийством - сказал Кличко.

Он заявил, что Украина должна выиграть войну, но по его словам ситуация становится все более и более сложной.

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Она зависит от помощи, поступающей от союзников, было бы кошмаром, если бы нам пришлось воевать еще два года. Зеленскому, вероятно, придется прибегнуть к референдуму, я не думаю, что он сможет достичь таких болезненных и важных договоренностей самостоятельно без народной легитимации. Выходом для него может стать создание правительства национального единства, похожее на то, что произошло в Израиле после атаки ХАМАС 7 октября. Однако я не уверен, что он готов отказаться от централизованной власти в своих руках, которую военное положение гарантировало ему с первого дня российского вторжения - заявил Кличко.

На вопрос, был бы он за выборы, Кличко ответил: «Точно нет. Они сейчас никому не нужны, даже критически настроенным людям президента. Внутриполитическая борьба может начаться только тогда, когда закончится война с Россией. Сегодняшние выборы сыграли бы только на руку путину, они разделили бы Украину и ослабили бы нас перед лицом врага, который всячески пытается нас уничтожить».

На уточняющий вопрос, то какое решение, Кличко сказал: «Коалиция национального единства, которая помогает управлять коллегиально и разделяет важные решения, такие как очень деликатное управление новым законом о мобилизации».

Дополнение

В июне в кулуарах Саммита мира руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сказал, что никакого компромисса с независимостью Украины и никаких уступок суверенитетом и территориальной целостностью нашего государства во время будущих переговоров о мире не будет.