Киев • УНН
Мэр Киева Виталий Кличко считает, что следующие месяцы будут сложными для Зеленского из-за войны. Он предполагает, что президенту может понадобиться референдум по территориальным уступкам.
Мэр Киева Виталий Кличко считает, что ближайшие месяцы будут очень тяжелыми для Президента Владимира Зеленского и, что он якобы рискует покончить жизнь политическим самоубийством. Также Кличко считает, что Президенту в случае территориальных уступок в пользу РФ придется созвать референдум, чтобы узнать общественное мнение об этом. Об этом заявил мэр столицы в интервью Corriere della Sera, передает УНН.
Следующие несколько месяцев будут очень тяжелыми для Владимира Зеленского. Продолжать ли войну с новыми смертями и разрушениями, или подумать о территориальном компромиссе с путиным? И в этом случае какое давление будет со стороны Америки, если Трамп победит? И как объяснить стране, что нам нужно отдать куски нашей территории, которые стоили жизни тысячам наших героев? Какой бы шаг он ни сделал, наш президент рискует покончить жизнь политическим самоубийством
Он заявил, что Украина должна выиграть войну, но по его словам ситуация становится все более и более сложной.
Зеленский заявил о возможности дипломатического завершения войны: назвал условие19 июля 2024, 05:58 • 96339 просмотров
Она зависит от помощи, поступающей от союзников, было бы кошмаром, если бы нам пришлось воевать еще два года. Зеленскому, вероятно, придется прибегнуть к референдуму, я не думаю, что он сможет достичь таких болезненных и важных договоренностей самостоятельно без народной легитимации. Выходом для него может стать создание правительства национального единства, похожее на то, что произошло в Израиле после атаки ХАМАС 7 октября. Однако я не уверен, что он готов отказаться от централизованной власти в своих руках, которую военное положение гарантировало ему с первого дня российского вторжения
На вопрос, был бы он за выборы, Кличко ответил: «Точно нет. Они сейчас никому не нужны, даже критически настроенным людям президента. Внутриполитическая борьба может начаться только тогда, когда закончится война с Россией. Сегодняшние выборы сыграли бы только на руку путину, они разделили бы Украину и ослабили бы нас перед лицом врага, который всячески пытается нас уничтожить».
На уточняющий вопрос, то какое решение, Кличко сказал: «Коалиция национального единства, которая помогает управлять коллегиально и разделяет важные решения, такие как очень деликатное управление новым законом о мобилизации».
Дополнение
В июне в кулуарах Саммита мира руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сказал, что никакого компромисса с независимостью Украины и никаких уступок суверенитетом и территориальной целостностью нашего государства во время будущих переговоров о мире не будет.