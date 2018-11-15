"Киевтеплоэнерго" оперативно устраняет последствия прорыва теплосети на улице Деловой
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" продолжает оперативные работы по ликвидации повреждения тепловой сети на улице Деловой, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА .
Сейчас коммунальщики осуществляют переподключение десятков жилых домов, а также учреждений социальной сферы на другую тепловую сеть, чтобы избежать отключения услуг.
По информации "Киевтеплоэнерго", с повреждением специалисты планируют справиться в течение суток.
Напомним, сегодня завершили работы на тепловой сети, проходит на улице Саксаганского. Коммунальщики осуществили замену изношенного участка и приступили к восстановлению благоустройства проезжей части.
За последние полгода в Киеве заменили более 30 км наиболее аварийных участков тепловых сетей. Это позволило значительно сократить то количество аварий, которая могла бы возникнуть на этих участках.
"Однако, учитывая серьезную изношенность трубопроводов - почти 80% - городу необходима более системная их замена. Уже со следующего года город продолжит эту работу более масштабно ", - заявляет заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.