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“Київтеплоенерго” оперативно усуває наслідки прориву тепломережі на вулиці Діловій

“Київтеплоенерго” оперативно усуває наслідки прориву тепломережі на вулиці Діловій

Київ • УНН

 • 9634 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Комунальне підприємство “Київтеплоенерго” продовжує оперативні роботи для ліквідації пошкодження теплової мережі на вулиці Діловій, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.

Наразі комунальники здійснюють перепідключення десятків житлових будинків, а також закладів соціальної сфери на іншу теплову мережу, щоб уникнути відключення послуг.

За інформацією “Київтеплоенерго”, із пошкодженням спеціалісти планують впоратися протягом доби.

Нагадаємо, сьогодні завершили роботи на тепловій мережі, що пролягає на вулиці Саксаганського. Комунальники здійснили заміну зношеної ділянки та приступили до відновлення благоустрою проїжджої частини.

За останні півроку у Києві замінили понад 30 км найбільш аварійних ділянок теплових мереж. Це дозволило значно скоротити ту кількість аварій, яка могла б виникнути на цих ділянках.

“Однак, враховуючи серйозну зношеність трубопроводів, — майже 80% — місту необхідна більш системна їх заміна. Уже із наступного року місто продовжить цю роботу більш масштабно”, — заявляє заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Українські Національні Новини

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