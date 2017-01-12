Киевский троллейбус №37А изменит маршрут

Так, 14 января 2017 г. в связи с проведением продовольственной ярмарки вносятся изменения в работу троллейбусов маршрута №37А, а именно: на ул. Марины Цветаевой, на участке от просп. Маяковского до ул. Закревского, движение троллейбусов маршрута №37А будет организовано по трассе троллейбусов маршрута №37.