Киевский суд арестовал иностранца за многомиллиардные финансовые махинации
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. В Киеве суд арестовал гражданина Республики Узбекистан, который находился в международном розыске за многомиллиардные финансовые махинации. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Киева.
Соломенским судом применен экстрадиционный арест к 33-летнему гражданину Республики Узбекистан, который находится в международном розыске за совершение особо тяжких преступлений на территории Республики Узбекистан.
Иностранец был задержан работниками Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" ГПСУ. При себе мужчина имел паспорт гражданина Доминиканской Республики и Республики Узбекистан.
Указанный гражданин находится в международном розыске по подозрению в присвоении средств в размере более 91 млн долларов США, сокрытии иностранной валюты на сумму около 200 млн долларов США и 271 тыс. 602 евро, легализации доходов, полученных в результате преступной деятельности на сумму 77,4 млн швейцарских франков и 200 тыс. латвийских лат, а также служебном подлоге.
Сейчас ожидается запрос от компетентных органов Республики Узбекистан о выдаче злоумышленника для привлечения его к уголовной ответственности.