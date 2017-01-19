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Київський суд заарештував іноземця за багатомільярдні фінансові махінації

Київський суд заарештував іноземця за багатомільярдні фінансові махінації

Київ • УНН

 • 10209 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. У Києві суд заарештував громадянина Республіки Узбекистан, який перебував у міжнародному розшуку за багатомільярдні фінансові махінації. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.

Солом’янським судом застосовано екстрадиційний арешт до 33-річного громадянина Республіки Узбекистан, котрий перебуває в міжнародному розшуку за вчинення особливо тяжких злочинів на території Республіки Узбекистан.

Іноземець був затриманий працівниками Окремого контрольно-пропускного пункту “Київ” ДПСУ. При собі чоловік мав паспорт громадянина Домініканської Республіки та Республіки Узбекистан.

Вказаний громадянин знаходиться у міжнародному розшуку за підозрою у привласненні коштів у розмірі понад 91 млн доларів США, укриття іноземної валюти на суму близько 200 млн. доларів США та 271 тис. 602 євро, легалізації доходів, отриманих в результаті злочинної діяльності на суму 77,4 млн швейцарських франків та 200 тис. латвійських лат, а також службовому підробленні.

Наразі очікується запит від компетентних органів Республіки Узбекистан про видачу зловмисника для притягнення його до кримінальної відповідальності.

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