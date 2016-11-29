Киевские оперативники задержали валютного мошенника
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Правоохранители задержали мошенника, который обманул семейную пару на более чем 10 тыс. долларов в Киеве. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Киева.
Так, 14 ноября этого года в полицию поступило сообщение, что неизвестный мужчина под предлогом обмена валюты похитил 10 500 долларов.
Заявитель рассказал, что договорился о валютной операции через Интернет. Когда он отдал доллары через окошко, псевдокасир якобы пошел за наличными к сейфу, но назад не вернулся.
Через несколько минут, обманутый мужчина попытался открыть входную дверь, но понял, что они с женой и сыном закрыты в помещении. После этого киевлянин выломал внутренние двери обменника и обнаружил в потолке отверстие, через которое злоумышленник скрылся с деньгами.
Установлено, что неизвестный арендовал помещение и сделал из него муляж обменного пункта со всей необходимой атрибутикой.
В тот же день полицейские установили личность правонарушителя, а впоследствии задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний уроженец Запорожской области, который приехал в столицу на заработки.
Парень признался, что причастен к совершению двух аналогичных преступлений в Святошинском и Дарницком районе. Тогда ему удалось "заработать" 22,5 тыс. долларов.
По данному факту начали уголовное производство по ч.3 ст.190 (мошенничество) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет тюремного заключения.
Продолжается досудебное следствие.