Київські оперативники затримали валютного шахрая
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Правоохоронці затримала шахрая, який ошукав сімейну пару на більш ніж 10 тис. доларів у Києві. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Києва.
Так, 14 листопада цього року до поліції надійшло повідомлення, що невідомий чоловік під приводом обміну валюти викрав 10,5 тисяч доларів.
Заявник розповів, що домовився про валютну операцію через Інтернет. Коли він віддав долари через віконце, псевдокасир нібито пішов за готівкою до сейфу, але назад не повернувся.
Через кілька хвилин, ошуканий чоловік спробував відкрити вхідні двері, але зрозумів, що вони із дружиною та сином зачинені у приміщенні. Після цього киянин виламав внутрішні двері обмінника і виявив у стелі отвір, через який зловмисник втік із грошима.
Встановлено, що невідомий орендував приміщення і зробив із нього муляж обмінного пункту з усією необхідною атрибутикою.
Того ж дня поліцейські встановили особу правопорушника, а згодом затримали підозрюваного. Ним виявився 20-річний уродженець Запорізької області, який приїхав до столиці на заробітки.
Парубок зізнався, що причетний до скоєння двох аналогічних злочинів у Святошинському та Дарницькому районі. Тоді йому вдалося “заробити” 22,5 тисячі доларів.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.190 (шахрайство) КК України. Санкція статті передбачає до восьми років тюремного ув’язнення.
Триває досудове слідство.