Киеврада хочет отобрать землю у украинского арендатора для российского "Сбербанка" - заявление
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Киеврада хочет незаконно забрать землю у украинского арендатора и передать российскому “Сбербанку”, который находится в санкционном списке СНБО. Об этом сообщил арендатор — АО “Банкомсвязь” в обращении к постоянной комиссии Киеврады по вопросам архитектуры, градостроительства земельных отношений, передает УНН.
Указанный участок, а также нежилые здания находятся на проспекте Академика Глушкова, 13/2. В 1999 году Киеврада передала его в аренду “Банкомсвязи” сроком на 49 лет. При этом, согласно украинскому законодательству, расторгать его в одностороннем порядке можно только по решению суда. Вынося этот вопрос на рассмотрение, Киеврада грубо нарушает закон.
Как говорится в обращении, расторжение договора лоббирует лично заместитель Виталия Кличка Петр Оленич. “У “Банкомсвязи” есть все основания считать, что субъект представления действует в интересах АО “Сбербанк” — банка страны-агрессора, недавно переименованного в АО “Международный резервный банк”, — сказано в обращении.
Так, в 2018 году Петр Оленич, на тот момент директор земельного департамента, уже пытался отдать участок “Сбербанку”, однако Киеврада отказалась голосовать за это решение. Вместо этого в 2019 году она запретила передавать коммунальное имущество и землю в собственность или пользование юрлицам с российским капиталом.
В апреле 2020 года “Сбербанк” обратился в Хозяйственный суд Киева с иском против “Банкомсвязи” о признании договора аренды земельного участка незаконной. Суд кассационной инстанции отказал в иске, встав на сторону украинской компании.
В “Банкомсвязи” считают, что Оленич лоббирует интересы “Сбербанка” и повторно выносит на рассмотрение земельной комиссии вопрос о передаче ему киевской земли. В компании уверены: деятельность заместителя главы КГГА не просто нарушает законодательство Украины, но вредит ее национальным интересам, и в условиях войны может расцениваться как коллаборационизм. “(Инициатива расторгнуть договор — ред.) незаконная и необоснованная. Действия Оленича являются противоправными и совершенными в интересах третьей стороны — „Сбербанка“, банка страны-агрессора”, — сказано в обращении.
Действия Оленича резонируют с последовательной проукраинской позицией главы Киева Виталия Кличко. Напомним, что его брат, Владимир Кличко, недавно вступил в столичную территориальную оборону.