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Київрада хоче відібрати землю в українського орендаря для російського "Сбербанку" - заява

Київрада хоче відібрати землю в українського орендаря для російського "Сбербанку" - заява

Київ • УНН

 • 17633 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. Київрада хоче незаконно забрати землю в українського орендаря і передати російському "Сбербанку", який знаходиться в списку санкцій РНБО. Про це повідомив орендар — АТ "Банкомзв'язок" у зверненні до постійної комісії Київради з питань архітектури, містобудування земельних відносин, передає УНН.

Указана ділянка, а також нежитлові будівлі знаходяться на проспекті Академіка Глушкова, 13/2. У 1999 році Київрада передала його в оренду "Банкомзв'язку" строком на 49 років. При цьому, згідно з українським законодавством, розривати його в односторонньому порядку можна тільки за рішенням суду. Виносячи це питання на розгляд, Київрада грубо порушує закон.

Як йдеться у зверненні, розірвання договору лобіює особисто заступник Віталія Кличка Петро Оленич. "У "Банкомзв'язку" є всі підстави вважати, що суб'єкт подання діє в інтересах АТ "Сбербанк" — банку країни-агресора, нещодавно перейменованого в АТ "Міжнародний резервний банк", — сказано у зверненні.

Так, у 2018 році Петро Оленич, на той момент директор земельного департаменту, вже намагався віддати ділянку "Сбербанку", проте Київрада відмовилася голосувати за це рішення. Натомість у 2019 році вона заборонила передавати комунальне майно та землю у власність або користування юрособам з російським капіталом.

У квітні 2020 року "Сбербанк" звернувся до Господарського суду Києва з позовом проти "Банкомзв'язку" про визнання договору оренди земельної ділянки незаконним. Суд касаційної інстанції відмовив у позові, ставши на бік української компанії.

У "Банкомзв'язку" вважають, що Оленич лобіює інтереси "Ощадбанку" і повторно виносить на розгляд земельної комісії питання про передачу йому київської землі. У компанії впевнені: діяльність заступника голови КМДА не просто порушує законодавство України, але шкодить її національним інтересам, і в умовах війни може розцінюватися як колабораціонізм.       

"(Ініціатива розірвати договір - ред.) незаконна і необґрунтована. Дії Оленича є протиправними і вчиненими в інтересах третьої сторони — "Сбербанку", банку країни-агресора", — сказано у зверненні.

Дії Оленича резонують з послідовною проукраїнською позицією голови Києва Віталія Кличка. Нагадаємо, що його брат, Володимир Кличко, нещодавно вступив у столичну територіальну оборону.

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