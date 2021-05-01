Киев официально вышел из локдауна: что разрешено

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КИЕВ. 1 мая. УНН. С сегодняшнего дня в Киеве установлен “желтый” уровень эпидемической опасности. Соответствующее решение было принято на заседании Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, передает УНН.

Детали

С 1 мая Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС решила отменить “красный” уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории столицы и применила ограничительные противоэпидемические мероприятия предусмотрены для “желтого” уровень эпидемической опасности.

Сегодня весь общественный транспорт восстанавливает перевозки пассажиров без специальных пропусков. В то же время сохраняются санитарные ограничения по количеству пассажиров и обязательного ношения масок.

Также возобновят работу ТРЦ и другие учреждения торговли, которые были закрыты во время полного локдауну, а также заведения общественного питания, фитнес-центры. Однако, с соблюдением норм карантинной безопасности.

А с 5 мая Киев восстанавливает учебный процесс в учебных заведениях, школах, детсадах и вузах. Также будет возобновлен прием документов для поступления на обучение в первый класс.

Дополнение

29 апреля, в Киеве зафиксировали 868 больных на коронавирус, умерли — 24 человека.

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