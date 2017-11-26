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Киев возглавил список самых зеленых городов Европы с несколькомиллионным населением

Киев  •  УНН

 • 11772 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Украинская столица возглавила список самых зеленых мегаполисов Европы с населением более 2 миллионов человек, передает УНН со ссылкой на результаты исследования.

Городской и лесной исследователь Phillipp Garther составил список самых "зеленых" городов Европы, использовав спутниковые снимки, в которых применил метод определения типов точек Normalized Difference Vegetation Index (NDVI- Индекс нормализованного Разновидности растительности).

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Полученные результаты 43 городов NDVI анализирует чтобы определить, содержит ли целевая область живу растительность или нет. Для точности и логичности исследования площадь анализа в каждом случае составляла 8-километровый радиус вокруг официального центра города.

По результатам исследования, Киев занял первое место в списке "самых зеленых городов Европы с населением более 2 миллионов" по количеству живой растительности, получив индекс 0.3887. Так, индекс Амстердама - 0.2285, Рима - 0.1699, а Париж - 1191.

Второе место после Киева занял Берлин дальше Рим, Мадрид, Москва, Лондон, Париж и Афины.

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