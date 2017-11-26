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Київ очолив список найзеленіших міст Європи з кількамільйонним населенням

Київ очолив список найзеленіших міст Європи з кількамільйонним населенням

Київ • УНН

 • 11781 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Українська столиця очолила список найзеленіших мегаполісів Європи з населенням понад 2 мільйонів чоловік, передає УНН з посиланням на результати дослідження.

Міський та лісовий дослідник Phillipp Garther склав список “найзеленіших” міст Європи, використавши супутникові знімки, до яких застосував метод визначення типів пікселів Normalized Difference Vegetation Index (NDVI- Індекс Нормалізованої Різновидності рослинності).

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Отримані результати 43 міст NDVI аналізує аби визначити, чи містить цільова область живу рослинність чи ні. Для точності та логічності дослідження площа аналізу в кожному випадку становила 8-кілометровий радіус навколо офіційного центру міста.

За результатами дослідження, Київ посів перше місце у списку “Найзеленіших міст Європи з населенням понад 2 мільйонів” за кількістю живої рослинності, отримавши індекс 0.3887. Так, індекс Амстердаму — 0.2285, Риму — 0.1699, а Парижу — 1191.

Друге місце після Києва посів Берлін далі Рим, Мадрид, Москва, Лондон, Париж та Афіни.

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