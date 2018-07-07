Киевлянину объявлено подозрение в убийстве полицейского
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. Столичная прокуратура объявила подозрение в совершении умышленного убийства полицейского в Шевченковском районе 48-летнему киевлянину. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, передает УНН.
"Прокуратурой города Киева сообщено о подозрении 48-летнему жителю Киева-Святошинского района Киевской области по факту умышленного убийства 41-летнего подполковника полиции Дмитрия Глушака 5 июля в Киеве", - говорится в сообщении.
Установлено, что в конце июня злоумышленник, который уже был неоднаразово судимый за тяжкие корыстные преступления, через Интернет нашел объявление потерпевшего о продаже золотой цепочки и договорился о встрече.
Во время встречи, сев в автомобиль на заднее сиденье, подозреваемый совершил в потерпевшего два выстрела из огнестрельного оружия, после чего завладел его вещами, а именно золотой цепочкой и мобильным телефоном, и скрылся с места происшествия.
Благодаря кропотливой работе следователей и оперативных подразделений столичной полиции личность подозреваемого была установлена и в дальнейшем прошло задержание на территории Киевской области.
Проведенными первоочередными следственными (розыскными) действиями удалось установить и изъять оружие, из которого предположительно совершено убийство.
Собранные во время досудебного следствия доказательства обоснованно подтверждают причастность задержанного к преступлению, а также свидетельствуют о тщательной подготовке к его совершению.
В настоящее время задержанному объявлено подозрение в совершении преступлений, предусмотренных п. 6 ч.2 ст. 115 (умышленное причинение смерти другому человеку, совершенном из корыстных побуждений), и ч. 4 ст. 187 (нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием) УК Украины.
В Шевченковский районный суд г. Киева внесены ходатайства об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей. Следствие в уголовном производстве продолжается.
Напомним, подозреваемый в убийстве полицейского Глушака задержан 6 июля.