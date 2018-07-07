Киевлянину объявлено подозрение в убийстве полицейского

"Прокуратурой города Киева сообщено о подозрении 48-летнему жителю Киева-Святошинского района Киевской области по факту умышленного убийства 41-летнего подполковника полиции Дмитрия Глушака 5 июля в Киеве", - говорится в сообщении.

Установлено, что в конце июня злоумышленник, который уже был неоднаразово судимый за тяжкие корыстные преступления, через Интернет нашел объявление потерпевшего о продаже золотой цепочки и договорился о встрече.

Во время встречи, сев в автомобиль на заднее сиденье, подозреваемый совершил в потерпевшего два выстрела из огнестрельного оружия, после чего завладел его вещами, а именно золотой цепочкой и мобильным телефоном, и скрылся с места происшествия.

Благодаря кропотливой работе следователей и оперативных подразделений столичной полиции личность подозреваемого была установлена ​​и в дальнейшем прошло задержание на территории Киевской области.

Проведенными первоочередными следственными (розыскными) действиями удалось установить и изъять оружие, из которого предположительно совершено убийство.

Собранные во время досудебного следствия доказательства обоснованно подтверждают причастность задержанного к преступлению, а также свидетельствуют о тщательной подготовке к его совершению.

В настоящее время задержанному объявлено подозрение в совершении преступлений, предусмотренных п. 6 ч.2 ст. 115 (умышленное причинение смерти другому человеку, совершенном из корыстных побуждений), и ч. 4 ст. 187 (нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием) УК Украины.

В Шевченковский районный суд г. Киева внесены ходатайства об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей. Следствие в уголовном производстве продолжается.

Напомним, подозреваемый в убийстве полицейского Глушака задержан 6 июля.