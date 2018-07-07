Киянину оголошено підозру за вбивство поліцейського
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Столична прокуратура оголосила підозру у скоєнні умисного вбивства поліцейського у Шевченківському районі 48-річному киянину. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-служба прокуратури м.Києва, передає УНН.
“Прокуратурою міста Києва повідомлено про підозру 48-річному мешканцю Києва-Святошинського району Київської області за фактом умисного вбивства 41-річного підполковника поліції Дмитра Глушака 5 липня у Києві”, — йдеться у повідомленні.
Установлено, що в кінці червня зловмисник, який вже був неоднаразово судимий за тяжкі корисливі злочини, через мережу Інтернет знайшов оголошення потерпілого щодо продажу золотого ланцюжка та домовився про зустріч.
Під час зустрічі, сівши в автомобіль на заднє сидіння, підозрюваний здійснив у потерпілого два постріли з вогнепальної зброї, після чого заволодів його речами, а саме золотим ланцюжком та мобільним телефоном, та зник з місця події.
Завдяки кропіткій роботі слідчих та оперативних підрозділів столичної поліції особу підозрюваного було встановлено та у подальшому затримано на території Київської області.
Проведеними першочерговими слідчими (розшуковими) діями вдалося встановити та вилучити зброю, з якої ймовірно вчинене вбивство.
Зібрані під час досудового слідства докази обгрунтовано підтверджують причетність затриманого до злочину, а також свідчать про ретельну підготовку до його вчинення.
На даний час затриманому оголошено підозру у вчиненні злочинів, передбачених п. 6 ч.2 ст. 115 (умисне заподіяння смерті іншій людині, вчиненому з корисливих мотивів), та ч. 4 ст. 187 (напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаним з насильством) КК України.
До Шевченківського районного суду м. Києва внесено клопотання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідство у кримінальному провадженні триває.
Нагадаємо, підозрюваного у вбивстві поліцейського Глушака затримано 6 липня.