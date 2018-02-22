Китайцам и не снилось: из собственности зерновой корпорации выводят самые прибыльные активы

Анализ документов из Единого реестра судебных решений свидетельствует о том, что сегодня, как минимум, 19 объектов ГПЗКУ, среди которых элеваторы, хлебные базы, комбинаты хлебопродуктов и комбикормов уже фактически не принадлежат корпорации. Прокуроры в судах оспаривают права корпорации на активы, и суды отменяют свидетельства ГПЗКУ на право их собственности. При этом прокуроры подают свои иски в интересах Минагро.

По информации источников УНН, в самом министерстве аграрной политики, действующий в.и.о министра Максим Мартынюк прекрасно осведомлен о происходящем и, возможно, даже лично в этом заинтересован. В чем конечная цель чиновника — судить сложно, поскольку на запрос УНН в аграрном ведомстве ответили уклончиво.

По сути же, процесс отчуждения активов у ГПЗКУ означает распад корпорации. Без имущества и производственных мощностей предприятие останется существовать только “на бумаге”, без прав и полномочий, а главное — без средств и возможностей выполнять взятые на себя обязательства в рамках полтора миллиардного китайского кредита под государственные гарантии.

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По состоянию на 21 февраля, в различных судебных инстанциях право собственности у зерновой корпорации оспорены/отобраны на такие объекты как:

Редакция УНН поинтересовалась в Минагрополитики, с чем связан процесс отчуждения имущества у ГПЗКУ и как это скажется на предприятии, особенно в свете его обязательств перед китайскими кредиторами.

Четкого ответа в ведомстве не дали, но пообещали изучить это вопрос на специальном совещании.

“Согласно Протоколу Кабинета министров Украины от 10/01/208 планируется провести совещание под председательством Первого вице-премьер-министра Украины — Министра экономического развития и торговли Украины Кубива С.И. при участии Генеральной прокуратуры Украины по вопросу касательно правового статуса имущества ПАО ГПЗКУ и наличия ряда исков прокуратур областей касательно смены формы собственности имущества ПАО ГПЗКУ, внесенного в уставной капитал общества”, — сообщили в Минагро.

И ключевой в этом ответе ведомства, редакции УНН показалась последняя строчка. Ведь, действительно, все активы, которых сегодня лишают корпорацию, составляют уставной капитал ГПЗКУ, а его, согласно Кредитному договору с Экспортно-импортным банком Китая на время до окончательного погашения кредита, Украина уменьшать не имеет никакого права.

“Согласно п. 12.2 Кредитного договора от 26 декабря 2012 года № BLA201209, заключенного между ПАО „ГПЗКУ“ и Экспортно-импортным банком Китая, Общество обязуется перед Экспортно-импортным банком Китая, в течение действия этого договора и в течение всего времени, пока сумма кредита или любая другая сумма остается неоплаченной или любая общая сумма обязательства остается в силе, ПАО „ГПЗКУ“ не будет, помимо прочего, уменьшать свой уставный капитал каким-либо путем”, — подтвердили в ГПЗКУ.

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Следовательно, ситуация с зерновым предприятием сегодня выглядит как попытка Украины за спиной у китайских партнеров руками органов прокуратуры и судов, нарушить взятые на себя обязательства.

В связи с этим и возможными негативными последствиями для Украины на международном уровне, просим Минагро, ГПУ и МЕРТ прокомментировать происходящее. Также запрос на информацию изложенного по сути передан редакцией УНН в Посольство КНР в Украине.

Напомним, в 2012 году ГПЗКУ под госгарантии получила от Китая кредит в размере 1,5 млрд долл. Однако, пока украинская сторона не выполняет своих обязательств перед кредитором, в частности, и по обслуживанию кредита.

По данным СМИ, в КНР заподозрили попытку действующего менеджмента корпорации избежать уплаты средств по кредиту именно путем вывода из-под управления ГПЗКУ работающих активов.

По этому вопросу правительственная делегация Китая в начале декабря посетила Украину и провела ряд встреч с высшим руководством нашего государства. Впоследствии, стало известно об аресте средств на счетах ГПЗКУ, инициированном китайской стороной.