Китайцям і не снилося: з власності зернової корпорації виводять найприбутковіші активи

ukru
Ексклюзив
26 березня, 14:20 • 172255 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
26 березня, 13:52 • 175221 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 305811 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 214618 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 317169 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 210722 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 237197 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 254170 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 246527 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 136257 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+2°
 м/с
79 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується в найближчі 2 години
Популярнi новини
В росії прокоментували можливість управління ЗАЕС спільно із США

В росії прокоментували можливість управління ЗАЕС спільно із США

26 березня, 15:52 • 58146 перегляди
Миротворча місія Франції та Британії в Україну: все менше впевненості

Миротворча місія Франції та Британії в Україну: все менше впевненості

26 березня, 16:19 • 51751 перегляди
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 137233 перегляди
Умєров у Парижі обговорив з французьким колегою оборонні потреби України

Умєров у Парижі обговорив з французьким колегою оборонні потреби України

26 березня, 16:36 • 43112 перегляди
Україні потрібні європейські війська "з готовністю воювати", а не миротворці - Жовква

Україні потрібні європейські війська "з готовністю воювати", а не миротворці - Жовква

26 березня, 16:40 • 47738 перегляди
Публікації
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 137233 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

26 березня, 14:20 • 172242 перегляди
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

26 березня, 10:32 • 305782 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

26 березня, 08:24 • 317149 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 279105 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 100288 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 87592 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 123990 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 141246 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 146584 перегляди
Актуальне
Китайцям і не снилося: з власності зернової корпорації виводять найприбутковіші активи

Китайцям і не снилося: з власності зернової корпорації виводять найприбутковіші активи

Київ • УНН

 • 35177 перегляди

КИЇВ. 23 лютого. УНН. Державна продовольчо-зернова корпорація України позбавляється своїх активів. У різних областях країни органами прокуратори ініційовані судові процеси з відчуження майна у ДПЗКУ, які завершуються судовими рішеннями не на користь зернового гіганта, передає УНН.

Аналіз документів з Єдиного реєстру судових рішень свідчить про те, що сьогодні щонайменше 19 об’єктів ДПЗКУ, серед яких елеватори, хлібні бази, комбінати хлібопродуктів і комбікормів вже фактично не належать корпорації. Прокурори в судах оскаржують права корпорації на активи, і суди скасовують свідоцтва ДПЗКУ на право їхньої власності. При цьому прокурори подають свої позови в інтересах Мінагро.

За інформацією джерел УНН, у самому міністерстві аграрної політики чинний т.в.о міністра Максим Мартинюк прекрасно обізнаний в тому, що відбувається і, можливо, навіть особисто в цьому зацікавлений. У чому кінцева мета чиновника — судити складно, оскільки на запит УНН в аграрному відомстві відповіли ухильно.

По суті ж процес відчуження активів у ДПЗКУ означає розпад корпорації. Без майна і виробничих потужностей підприємство  існуватиме тільки “на папері” без прав і повноважень, а головне — без засобів і можливостей виконувати взяті на себе зобов’язання в рамках півтора мільярдного китайського кредиту під державні гарантії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: МЕРТ затягує призначення керівника ДПЗКУ: конкурс вдруге не відбувся

Станом на 21 лютого, в різних судових інстанціях право власності у зерновій корпорації оскаржені / відібрані на такі об’єкти як:

Редакція УНН поцікавилася в Мінагрополітики, з чим пов’язаний процес відчуження майна у ДПЗКУ і як це позначиться на підприємстві, особливо в світлі його зобов’язань перед китайськими кредиторами.

Чіткої відповіді у відомстві не дали, але пообіцяли вивчити це питання на спеціальній нараді.

“Згідно з Протоколом Кабінету міністрів України від 10/01/208 планується провести нараду під головуванням Першого віце-прем’єр-міністра України — міністра економічного розвитку і торгівлі України Кубіва С.І. за участю Генеральної прокуратури України з питання щодо правового статусу майна ПАТ ДПЗКУ і наявності низки позовів прокуратур областей щодо зміни форми власності майна ПАТ ДПЗКУ, внесеного в статутний капітал товариства”, - повідомили в Мінагро.

І ключовим в цій відповіді відомства редакції УНН видався останній рядок. Адже, дійсно, всі активи, яких сьогодні позбавляють корпорацію, становлять статутний капітал ДПЗКУ, а його, згідно з Кредитним договором з Експортно-імпортним банком Китаю, на час до остаточного погашення кредиту, Україна зменшувати не має ніякого права.

“Згідно з п. 12.2 Кредитного договору від 26 грудня 2012 року № BLA201209, укладеного між ПАТ "ДПЗКУ" та Експортно-імпортним банком Китаю, Товариство зобов’язується перед Експортно-імпортним банком Китаю, протягом дії цього договору і протягом всього часу, поки сума кредиту або будь-яка інша сума залишається неоплаченою або будь-яка загальна сума зобов’язання залишається в силі, ПАТ "ДПЗКУ" не буде, крім іншого, зменшувати свій статутний капітал будь-яким шляхом”, - підтвердили в ДПЗКУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Китай “заарештував” рахунки ДПЗКУ, бо знає про розкрадання

Отже, ситуація із зерновим підприємством сьогодні виглядає як спроба України, за спиною у китайських партнерів, руками органів прокуратури та судів порушити взяті на себе зобов’язання.

У зв’язку з цим і можливими негативними наслідками для України на міжнародному рівні просимо Мінагро, ГПУ і МЕРТ прокоментувати те, що відбувається. Також запит на інформацію викладеного по суті переданий редакцією УНН в Посольство КНР в Україні.

Нагадаємо, в 2012 році ДПЗКУ під держгарантії отримала від Китаю кредит у розмірі 1,5 млрд дол. Проте, поки українська сторона не виконує своїх зобов’язань перед кредитором, зокрема, і з обслуговування кредиту.

За даними ЗМІ, в КНР запідозрили спробу чинного менеджменту корпорації уникнути сплати коштів за кредитом саме шляхом виведення з-під управління ДПЗКУ працюючих активів.

З цього питання урядова делегація Китаю на початку грудня відвідала Україну і провела низку зустрічей з вищим керівництвом нашої держави. Згодом стало відомо про арешт коштів на рахунках ДПЗКУ, ініційований китайською стороною.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$269.80
Brent
$73.17
Bitcoin
$86,937.00
S&P 500
$5,696.51
Газ TTF
$40.87
Золото
$3,054.77
Ethereum
$2,009.58