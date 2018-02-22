Китайцям і не снилося: з власності зернової корпорації виводять найприбутковіші активи

Аналіз документів з Єдиного реєстру судових рішень свідчить про те, що сьогодні щонайменше 19 об’єктів ДПЗКУ, серед яких елеватори, хлібні бази, комбінати хлібопродуктів і комбікормів вже фактично не належать корпорації. Прокурори в судах оскаржують права корпорації на активи, і суди скасовують свідоцтва ДПЗКУ на право їхньої власності. При цьому прокурори подають свої позови в інтересах Мінагро.

За інформацією джерел УНН, у самому міністерстві аграрної політики чинний т.в.о міністра Максим Мартинюк прекрасно обізнаний в тому, що відбувається і, можливо, навіть особисто в цьому зацікавлений. У чому кінцева мета чиновника — судити складно, оскільки на запит УНН в аграрному відомстві відповіли ухильно.

По суті ж процес відчуження активів у ДПЗКУ означає розпад корпорації. Без майна і виробничих потужностей підприємство існуватиме тільки “на папері” без прав і повноважень, а головне — без засобів і можливостей виконувати взяті на себе зобов’язання в рамках півтора мільярдного китайського кредиту під державні гарантії.

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Станом на 21 лютого, в різних судових інстанціях право власності у зерновій корпорації оскаржені / відібрані на такі об’єкти як:

Редакція УНН поцікавилася в Мінагрополітики, з чим пов’язаний процес відчуження майна у ДПЗКУ і як це позначиться на підприємстві, особливо в світлі його зобов’язань перед китайськими кредиторами.

Чіткої відповіді у відомстві не дали, але пообіцяли вивчити це питання на спеціальній нараді.

“Згідно з Протоколом Кабінету міністрів України від 10/01/208 планується провести нараду під головуванням Першого віце-прем’єр-міністра України — міністра економічного розвитку і торгівлі України Кубіва С.І. за участю Генеральної прокуратури України з питання щодо правового статусу майна ПАТ ДПЗКУ і наявності низки позовів прокуратур областей щодо зміни форми власності майна ПАТ ДПЗКУ, внесеного в статутний капітал товариства”, - повідомили в Мінагро.

І ключовим в цій відповіді відомства редакції УНН видався останній рядок. Адже, дійсно, всі активи, яких сьогодні позбавляють корпорацію, становлять статутний капітал ДПЗКУ, а його, згідно з Кредитним договором з Експортно-імпортним банком Китаю, на час до остаточного погашення кредиту, Україна зменшувати не має ніякого права.

“Згідно з п. 12.2 Кредитного договору від 26 грудня 2012 року № BLA201209, укладеного між ПАТ "ДПЗКУ" та Експортно-імпортним банком Китаю, Товариство зобов’язується перед Експортно-імпортним банком Китаю, протягом дії цього договору і протягом всього часу, поки сума кредиту або будь-яка інша сума залишається неоплаченою або будь-яка загальна сума зобов’язання залишається в силі, ПАТ "ДПЗКУ" не буде, крім іншого, зменшувати свій статутний капітал будь-яким шляхом”, - підтвердили в ДПЗКУ.

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Отже, ситуація із зерновим підприємством сьогодні виглядає як спроба України, за спиною у китайських партнерів, руками органів прокуратури та судів порушити взяті на себе зобов’язання.

У зв’язку з цим і можливими негативними наслідками для України на міжнародному рівні просимо Мінагро, ГПУ і МЕРТ прокоментувати те, що відбувається. Також запит на інформацію викладеного по суті переданий редакцією УНН в Посольство КНР в Україні.

Нагадаємо, в 2012 році ДПЗКУ під держгарантії отримала від Китаю кредит у розмірі 1,5 млрд дол. Проте, поки українська сторона не виконує своїх зобов’язань перед кредитором, зокрема, і з обслуговування кредиту.

За даними ЗМІ, в КНР запідозрили спробу чинного менеджменту корпорації уникнути сплати коштів за кредитом саме шляхом виведення з-під управління ДПЗКУ працюючих активів.

З цього питання урядова делегація Китаю на початку грудня відвідала Україну і провела низку зустрічей з вищим керівництвом нашої держави. Згодом стало відомо про арешт коштів на рахунках ДПЗКУ, ініційований китайською стороною.