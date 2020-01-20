Китай вводит запрет на одноразовый пластик

КИЕВ. 20 января. УНН. Китай запрещает пластиковые пакеты и другую одноразовую продукцию из пластика в супермаркетах крупных городов. Об этом говорится в плане по уменьшению объема пластиковых отходов на следующие пять лет, который китайское министерство окружающей среды и национальная комиссия по развитию и реформам обнародовали 19 января, сообщает УНН со ссылкой на dpa и DW.