Китай вводит запрет на одноразовый пластик
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Китай запрещает пластиковые пакеты и другую одноразовую продукцию из пластика в супермаркетах крупных городов. Об этом говорится в плане по уменьшению объема пластиковых отходов на следующие пять лет, который китайское министерство окружающей среды и национальная комиссия по развитию и реформам обнародовали 19 января, сообщает УНН со ссылкой на dpa и DW.
Согласно ему, с конца этого года в супермаркетах и других магазинах крупных городов Китая больше не будет пластиковых пакетов. С конца 2022 этот запрет будет распространяться также на меньшие города, а с 2025 года - и на рынки. Кроме того, с конца этого года по всей стране будет действовать запрет на пластиковые соломинки для питья.
Также план предусматривает, что с конца 2020-го в больших городах (а с конца 2022-го - и в меньших) заведения общественного питания больше не использовать одноразовую пластиковую посуду.
Ограничения на использование одноразового пластика коснутся также гостиниц. С конца 2022 гостиницы, отмечены звездами, больше не смогут предлагать своим гостям, например, одноразовые зубные щетки или расчески - эти вещи будут продаваться только в специальных автоматах. А жидкое мыло в гостиничных комнатах имеет наливаться в многократные флаконы. С 2025 года это правило распространится на все китайские отеле.
Также в КНР запретили ввоз в страну всех пластиковых отходов и использования медицинских пластиковых отходов в производстве пластика.
Сейчас в Китае огромное количество необработанных пластиковых отходов закапывают на свалках или сбрасывают в реки. Страна даже много лет в крупных масштабах импортировала пластиковые отходы из Европы и США, пока в начале 2018 Пекин не ввел соответствующий запрет. Пока же Китай увеличивает уровень переработки пластикового мусора.
Напомним, Рада сделала шаг к ограничению обращения пластиковых пакетов в Украине.