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Китай и Иран подписали соглашение о сотрудничестве на 25 лет

Китай и Иран подписали соглашение о сотрудничестве на 25 лет

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 марта. УНН. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и глава МИД КНР Ван Йи в субботу, 27 марта, подписали в Тегеране соглашение "О политическом, стратегическом и экономическом сотрудничестве". Срок действия документа составляет 25 лет, передает УНН со ссылкой на DW.

Детали

Комментируя подписание соглашения, в МИД Ирана отметили, что оно может “очень эффективно способствовать углублению ирано-китайских отношений”. Со своей стороны, Китай рассматривает договор с Ираном как часть стратегии под названием One Belt, One Road (“Один пояс — один путь”), которая должна обеспечить реализацию мегапроекта “Новый Шелковый путь”.

Критика соглашения о сотрудничестве с КНР в Иране

Фундамент будущего соглашения между Ираном и Китаем был заложен во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Тегеран в 2016 году, во время которого руководители обеих стран договорились развивать совместную работу в таких областях, как транспорт, эксплуатация портов, энергетика, промышленность и сервис. Духовный лидер Исламской Республики Али Хаменеи назвал тогда сотрудничество с Пекином “правильным и разумным” шагом.

Между тем в парламенте Ирана планах подписать договор с Китаем были встречены неоднозначно. Причиной для критики послужила, в частности, сделанное в 2020 году заявление бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада о том, что правительство решило вести переговоры о заключении “нового соглашения на 25 лет с каким-то иностранным государством”, не сообщив об этом населению страны.

Реагируя на эту критику, Мохаммад Джавад Зариф, выступая в парламенте, заверил депутатов, что в готовящеяся сделки не будет иметь никаких секретных протоколов, а общественность получит полную информацию о содержании документа после окончания переговоров. Несмотря на это обещание министра иностранных дел Ирана, до сих пор о деталях соглашения о сотрудничестве между КНР и Ираном известно очень мало, указывает агентство AFP.

Взаимоотношения Китая и Ирана

На сегодняшний день КНР является важнейшим торговым партнером Исламской Республики. До того, как в 2018 году США под руководством тогдашнего президента страны Дональда Трампа в одностороннем порядке отказались от соблюдения ядерной сделки с Ираном и ввели против этого государства санкции, Китай был крупнейшим покупателем иранской нефти в мире.

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