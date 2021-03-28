Китай і Іран підписали угоду про співпрацю на 25 років

Деталі

Коментуючи підписання угоди, в МЗС Ірану відзначили, що воно може "дуже ефективно сприяти поглибленню ірансько-китайських відносин". Зі свого боку, Китай розглядає договір з Іраном як частину стратегії під назвою One Belt, One Road ("Один пояс - один шлях"), яка повинна забезпечити реалізацію мегапроекту "Новий Шовковий шлях".

Критика угоди про співпрацю з КНР в Ірані

Фундамент майбутньої угоди між Іраном і Китаєм був закладений під час візиту голови КНР Сі Цзіньпіна в Тегеран в 2016 році, під час якого керівники обох країн домовилися розвивати спільну роботу в таких областях, як транспорт, експлуатація портів, енергетика, промисловість і сервіс. Духовний лідер Ісламської Республіки Алі Хаменеї назвав тоді співпрацю з Пекіном "правильним і розумним" кроком.

Тим часом в парламенті Ірану плани підписати договір з Китаєм були зустрінуті неоднозначно. Причиною для критики слугувала, зокрема, зроблена в 2020 році заява колишнього президента Ірану Махмуда Ахмадінежада про те, що уряд вирішив вести переговори про укладення "нової угоди на 25 років з якоюсь іноземною державою", не повідомивши про це до відома населення країни.

Реагуючи на цю критику, Мохаммад Джавад Заріф, виступаючи в парламенті, запевнив депутатів, що у підготовлюваної угоди не буде ніяких секретних протоколів, а громадськість отримає повну інформацію про зміст документа після закінчення переговорів. Незважаючи на цю обіцянку міністра закордонних справ Ірану, до сих пір про деталі угоди про співпрацю між КНР і Іраном відомо дуже мало, вказує агентство AFP.

Взаємини Китаю і Ірану

На сьогоднішній день КНР є найважливішим торговим партнером Ісламської Республіки. До того, як в 2018 році США під керівництвом тодішнього президента країни Дональда Трампа в односторонньому порядку відмовилися від дотримання ядерної угоди з Іраном і ввели проти цієї держави санкції, Китай був найбільшим покупцем іранської нафти в світі.