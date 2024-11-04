Китайские ВМС могут использовать Чанкай, новый глубоководный порт Перу - генерал армии США

США предупреждают о расширении влияния КНР в регионе побережья Тихого океана и в Латинской Америке. Пишет УНН со ссылкой на FT.

Генерал Лора Ричардсон, бывший начальник Южного командования США, которое охватывает Латинскую Америку и Карибский бассейн, предупреждает, что китайские военные корабли могут использовать большой новый порт Перу.

Справка

В Перу, китайцы строят глубоководный порт, который должен стать рекордсменом. О гигантской строительной площадке, на которой сейчас идет строительство рассказал СМИ Марио де лас Касас, директор китайской судоходной компании Cosco: 1500 рабочих работают круглосуточно, чтобы «возвести новую жемчужину Нового Шелкового пути» - глубоководный порт Чанкай на берегу Тихого океана, в 60 километрах к северу от столицы страны Лимы.

Мегапорт в Перу может быть использован военно-морским флотом Пекина, заявил высокопоставленный американский генерал, подчеркивая риски для безопасности США из-за проектов «Один пояс, один путь» в Латинской Америке.

Он может использоваться как объект двойного назначения, это глубоководный порт. (Военно-морской флот) мог бы этим воспользоваться, абсолютно»...это пьеса, которую мы видели в других местах, не только в Латинской Америке