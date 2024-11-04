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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Китайские ВМС могут использовать Чанкай, новый глубоководный порт Перу - генерал армии США

Китайские ВМС могут использовать Чанкай, новый глубоководный порт Перу - генерал армии США

Киев  •  УНН

16:45 • 5717 просмотра

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США предупреждают о возможном использовании нового глубоководного порта Чанкай в Перу китайскими ВМС. Порт строится китайской компанией Cosco в 60 км от Лимы в рамках инициативы «Один пояс, один путь».

США предупреждают о расширении влияния КНР в регионе побережья Тихого океана и в Латинской Америке. Пишет УНН со ссылкой на FT.

Генерал Лора Ричардсон, бывший начальник Южного командования США, которое охватывает Латинскую Америку и Карибский бассейн, предупреждает, что китайские военные корабли могут использовать большой новый порт Перу.

Справка

В Перу, китайцы строят глубоководный порт, который должен стать рекордсменом. О гигантской строительной площадке, на которой сейчас идет строительство рассказал СМИ Марио де лас Касас, директор китайской судоходной компании Cosco: 1500 рабочих работают круглосуточно, чтобы «возвести новую жемчужину Нового Шелкового пути» - глубоководный порт Чанкай на берегу Тихого океана, в 60 километрах к северу от столицы страны Лимы.

Мегапорт в Перу может быть использован военно-морским флотом Пекина, заявил высокопоставленный американский генерал, подчеркивая риски для безопасности США из-за проектов «Один пояс, один путь» в Латинской Америке.

Он может использоваться как объект двойного назначения, это глубоководный порт. (Военно-морской флот) мог бы этим воспользоваться, абсолютно»...это пьеса, которую мы видели в других местах, не только в Латинской Америке

- сказала генерал Лора Ричардсон, бывший начальник Южного командования США, которое охватывает Латинскую Америку и Карибский бассейн.
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Дополнение

Двадцать две страны Латинской Америки и Карибского бассейна присоединились к пекинской инициативе «Один пояс, один путь» - знаковому проекту КНР по развитию инфраструктуры за рубежом. Китай расширяет свое присутствие в регионе, который когда-то называли «задним двором» США.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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