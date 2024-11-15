Китай и Филиппины: возник новый конфликт из-за военного корабля на спорном рифе

Китай обвинил Филиппины в доставке груза на военный корабль, который застрял на рифе Второго Томаса, что является предметом спора между двумя странами в Южно-Китайском море. Об этом сообщает ABC News, передает УНН.

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В то же время береговая охрана Филиппин подтвердила, что недавно осуществила ротацию персонала на борту корабля "Сьерра-Мадре" и доставила необходимые запасы на судно.

Китайская береговая охрана заявила, что поставка была произведена без надлежащего разрешения и расценила присутствие филиппинского судна как "незаконное", поскольку оно оказалось на территории, которую Китай считает своей. В свою очередь, филиппинские власти пока не прокомментировали китайское заявление.

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