Глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер посетил с рабочим визитом Измаильский район Одесской области, передает УНН.

Детали

В ходе визита глава облгосадминистрации значительное внимание уделил медицине. В частности, Кипер посетил КНП "Измаильскую городскую центральную больницу", где ознакомился с ходом выполнения работ по реконструкции нового неврологического отделения с инсультным блоком и реабилитационным отделением.

Сейчас здесь обеспечены все условия для лечения и восстановления людей после инсультов. В этом же медучреждении посетили ПЦР - лабораторию, где в течение этого года был проведен капитальный ремонт. Это дало врачам возможность проводить более 600 (ПЦР- методом) исследований в сутки. Исследования ПЦР имеют высокие показатели чувствительности, предоставляют возможность выявлять наличие инфекции на ранних стадиях - информирует он.

Также Кипер осмотрел КНП "Измаильский городской центр медико-санитарной помощи", на базе которого работает трансфузиологическое отделение, обеспечивающее эритроцитарной массой и плазмой крови все лечебные учреждения Измаильского района и часть Болградского района.

Отделение работает в режиме 24/7. В этом году, при поддержке гуманитарной некоммерческой организации "Международный Медицинский Корпус", была полностью обновлена материально - техническая база отделения: морозильные камеры, холодильники, смесители, центрифуги, запайщики. В ближайшее время будем улучшать условия для врачей и пациентов - добавил он

Особое внимание Кипер уделил кислородной станции в КНП "Дунайская областная больница" Одесского областного совета.

Сейчас планируем ее модернизацию. Это позволит обеспечить кислородом медицинские учреждения Южного региона Одесской области, а также станции скорой помощи. Обеспечение качественной и доступной медицины в Одесской области - одно из основных направлений нашей работы - отметил председатель ОВА.

Напомним

Сфера здравоохранения для Кипера является приоритетным направлением. Также добавим, что Одесская облгосадминистрация недавно получила от Министерства здравоохранения Украины 7 современных электромобилей для первичной медицинской помощи.