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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Кировоградская епархия УПЦ обнародовала заявление о проведении Крещения с маршем "Прощание славянки"

Кировоградская епархия УПЦ обнародовала заявление о проведении Крещения с маршем "Прощание славянки"

Киев • УНН

 • 13493 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 20 января. УНН. На своем официальном сайте пресс-служба Кировоградской епархии УПЦ МП обнародовала заявление относительно информации о проведении праздника Крещения на источнике святого Даниила в Кропивницком с маршем "Прощание славянки", сообщает УНН.

"Пресс-служба Кировоградской епархии Украинской Православной Церкви сообщает, что этот источник (святого Даниила - ред.) Не находится в подчинении Кировоградской епархии Украинской Православной Церкви, а находится в частной собственности неизвестных граждан. Все, что вызывает ассоциации этого источника с Православной Церковью Кировоградщины - это только название его в честь местно чтимого святого - блаженного Даниила, что умело и спекулятивно используют в своих меркантильных целях владельцы земельного участка, на котором находится источник ", - сообщили в пресс-службе .

Также в пресс-службе добавили, что руководством Кировоградской епархии для освящения воды в праздник Крещения Господня на источнике святого Даниила ни один священник не направлялся и не участвовал.

Все, что осуществлялось в этот день и вообще что происходило на этом источнике не имеет никакого отношения к Кировоградской епархии Украинской Православной Церкви.

Напомним, во время крещенских купаний в Кропивницком включили советский марш .

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