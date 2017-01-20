Кіровоградська єпархія УПЦ оприлюднила заяву про проведення Водохреща з маршем “Прощання слов’янки”

“Прес-служба Кіровоградської єпархії Української Православної Церкви повідомляє, що це джерело (святого Даниїла — ред.) не перебуває у підпорядкуванні Кіровоградської єпархії Української Православної Церкви, а знаходиться у приватній власності невідомих громадян. Все, що викликає асоціацію цього джерела з Православною Церквою Кіровоградщини — це лише назва його на честь місцево шанованого святого — блаженного Даниїла, що вміло та спекулятивно використовують у своїх меркантильних цілях власники земельної ділянки, на якій знаходиться джерело”, — повідомили в прес-службі.

Також в прес-службі додали, що керівництвом Кіровоградської єпархії для освячення води на свято Хрещення Господнього на джерелі святого Даниїла жодний священик не направлявся та не брав участі.

Все, що здійснювалось в цей день та взагалі що відбувалося на цьому джерелі не має ніякого відношення до Кіровоградської єпархії Української Православної Церкви.

Нагадаємо, під час водохресних купань в Кропивницькому увімкнули радянський марш.