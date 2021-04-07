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Кирилл Сазонов: “Кого "прессует" СНБО: тех, чьи участки присмотрели новые владельцы”

Киев  •  УНН

 • 12103 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Президент Владимир Зеленский пытается привлечь инвестиции с помощью “инвестнянь”, и тут же отпугивает инвесторов “инвестгопниками”. Об этом на своей странице в Facebook пишет известный украинский политолог Кирилл Сазонов, передает УНН.

Решение СНБО по санкциям в отношении компаний, которые на протяжении нескольких лет имели законный доступ к разработке недр Украины и государственные лицензии на добычу полезных ископаемых, вызывает у эксперта недоумение.

“Ежу понятно, что недра принадлежат народу и восстановить справедливость — святое дело. Но, позвольте, в чьих интересах СНБО принял столь странное решение, которое абсолютно не затронуло министра экологии времен Януковича Злочевского и его окружение? По кому ударил РНБО (СНБО - ред.)? И причем здесь народ, в интересах которого, якобы принималось решение? Повторюсь — в чьих интересах? Мы восстанавливаем справедливость или продолжаем занимаемся привычным дерибаном привлекательных, стабильно работающих отраслей, которые приносят бюджету — то есть народу деньги?” — вопрошает Сазонов.

По мнению политолога, к самой отрасли претензий, конечно, хватает. Однако Сазонов не может понять, почему санкции не коснулись непосредственно тех чиновников и олигархов, которые были флагманами коррупции времен Януковича.

“Для меня, например, символ дерибана недр — это министр времен Януковича Злочевский. Его санкции коснулись? Нет. Он прекрасно себя чувствовал при Януковиче, при Порошенко от греха выехал, но его бизнес как процветал, так и продолжает цвести! А теперь он просто возвращается в Украину. Значит, у него с новой властью все в порядке? Кто-то верит, что разрешения на разработку недр при Януковиче распределялись прозрачно? Тогда, где же газ внутренней добычи? Почему санкции СНБО никак не задели компании Пинчука, который тоже прекрасно себя чувствует при Зеленском? А кого тогда "прессует“ СНБО? Тех, чьи участки присмотрели новые владельцы?” — спрашивает эксперт.

Сазонов предупреждает также о колоссальных убытках, которые понесет государственный бюджет Украины в случае судебных решений о выплате пострадавшим инвесторам финансовых компенсаций.

“Прежде всего, нас с вами касается юридическая необоснованность, а точнее полный правовой беспредел в санкционном вопросе. Ведь если попавшие под санкции компании выиграют суды, платить многомиллиардные компенсации придется из государственного бюджета — наших с вами карманов! Причем, за наши же недра! Не абсурд ли? Все выглядит именно так! Юристы говорят — у государства шансы выиграть минимальные. То есть, мы сперва отдали недра, потом заплатим штрафы и компенсации по решению суда, а на финише еще и вменяемых инвесторов отпугнем? Отличный сценарий! Только зачем он Украине? Зеленский пытается привлечь инвестиции с помощью "инвестнянь“, и тут же отпугивает инвесторов "инвестгопниками“. Логика где?” — пишет Кирилл Сазонов.

По его мнению, сомнительные санкции СНБО не только грозят проигранными судами, но и окончательной потерей инвестиционной привлекательности Украины в целом и горнодобывающей отрасли в частности.

“И это в той самой отрасли, которой инвестиции необходимы как воздух? В общем интересно СНБО пляшет! Вот только доплясаться рискует вся страна!” — резюмировал политолог.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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