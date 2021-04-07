Кирило Сазонов: "Кого "пресує" РНБО: тих, чиї ділянки пригледіли нові власники"

Рішення РНБО щодо санкцій відносно компаній, які протягом кількох років мали законний доступ до розробки надр України і державні ліцензії на видобуток корисних копалин, викликає у експерта подив.

"Їжакові зрозуміло, що надра належать народу і відновити справедливість - свята справа. Але, дозвольте, в чиїх інтересах РНБО ухвалила таке дивне рішення, яке абсолютно не торкнулося міністра екології часів Януковича Злочевського і його оточення? По кому вдарила РНБО (РНБО - ред.)? І до чого тут народ, в інтересах якого, нібито приймалося рішення? Повторюся - в чиїх інтересах? Ми відновлюємо справедливість або продовжуємо займаємося звичним дерибаном привабливих, стабільно працюючих галузей, які приносять бюджету - тобто народу гроші? " - запитує Сазонов.

На думку політолога, до самої галузі претензій, звичайно, вистачає. Однак Сазонов не може зрозуміти, чому санкції не торкнулися безпосередньо тих чиновників і олігархів, які були флагманами корупції часів Януковича.

"Для мене, наприклад, символ дерибану надр - це міністр часів Януковича Злочевський. Його санкції торкнулися? Ні. Він прекрасно себе почував при Януковичі, при Порошенко від гріха виїхав, але його бізнес як процвітав, так і продовжує цвісти! А тепер він просто повертається в Україну. Значить, у нього з новою владою все в порядку? Хтось вірить, що дозволу на розробку надр при Януковичі розподілялися прозоро? Тоді, де ж газ внутрішнього видобутку? Чому санкції РНБО ніяк не зачепили компанії Пінчука, який теж прекрасно себе почуває при Зеленський? А кого тоді "пресує" РНБО? Тих, чиї ділянки пригледіли нові власники? " - запитує експерт.

Сазонов попереджає також про колосальні збитки, які понесе державний бюджет України в разі судових рішень про виплату постраждалим інвесторам фінансових компенсацій.

"Перш за все, нас з вами стосується юридична необґрунтованість, а точніше повний правовий бєспрєдєл до списку санкцій питанні. Адже якщо потрапили під санкції компанії виграють суди, платити багатомільярдні компенсації доведеться з державного бюджету - наших з вами кишень! Причому, за наші ж надра! Чи не абсурд? Все виглядає саме так! Юристи кажуть - у держави шанси виграти мінімальні. Тобто, ми спершу віддали надра, потім заплатимо штрафи і компенсації за рішенням суду, а на фініші ще і осудних інвесторів отпугнем? Відмінний сценарій! Тільки навіщо він Україні? Зеленський намагається залучити інвестиції за допомогою "інвестнянь", і тут же відлякує інвесторів "інвестгопнікамі". Логіка де? " - пише Кирило Сазонов.

На його думку, сумнівні санкції РНБО не тільки загрожують програними судами, а й остаточною втратою інвестиційної привабливості України в цілому і гірничодобувної галузі зокрема.

"І це в тій самій галузі, якої інвестиції необхідні як повітря? Загалом цікаво РНБО танцює! Ось тільки доплясаться ризикує вся країна! " - резюмував політолог.