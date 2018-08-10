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Кипр и Польша стали самыми популярными странами среди украинских заробитчан

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 августа. УНН. В прошлом году, по официальной статистике, самыми популярными странами среди украинских заробитчан стали Кипр, Польша и Германия, передает УНН со ссылкой на Минсоцполитики.

Кипр и Польша стали самыми популярными странами среди украинских заробитчан

“В 2017 году компании, имеющие лицензию Минсоцполитики на посредничество в трудоустройстве за границей, устроили на работу 83,8 тыс. украинских граждан (в 2016 году — 79,2 тыс., в 2015 — 76,9 тыс.). Крупнейшими потоки трудовых миграций были на Кипр (17,8 тыс. человек), Польшу (12,4 тыс. человек), Германию (9,2 тыс. человек), Великобританию (8,1 тыс. человек), Грецию (6 3 тыс. человек), Панаму (2,8 тыс. человек), США (2,6 тыс. человек), Нидерланды (2,6 тыс. человек)”, — сообщили в Минсоцполитики.

Отмечается, что среди трудоустроенных за границей граждан в 2017 году, треть ранее работали на транспорте, 10% — в перерабатывающей промышленности и 10% — на строительстве.

При этом, по данным Госстата количество трудовых мигрантов в возрасте 15 −70 лет составила 1,3 млн человек (4,5% населения соответствующего возраста), что на 10,3% больше, чем за период обследования (в 2010 −2012 годах).

“Среди трудовых мигрантов преобладали мужчины (70%) и лица, имевшие профессионально-техническое и полное среднее образование (64%). Однако в последнее время наблюдается рост числа лиц с полным высшим и базовым или неполным высшим образованием (на 17% и 25% соответственно по сравнению с прошлым опросом)”, — добавили в Минсоцполитики.

В министерстве отметили, что с учетом такой ситуации на рынке труда, государственная политика направлена ​​прежде всего на удовлетворение потребностей отечественной экономики в квалифицированных кадрах.

“Приоритетными направлениями являются расширение масштабов обучения и переподготовки кадров, развитие навыков работников в соответствии с потребностями работодателей, внедрение системы обучения в течение жизни, стимулирование внутренней миграции, трудовой инклюзии больших групп населения, не вовлечены в рынок труда, но не имеющих статуса безработных”, — пояснили в ведомстве.

Напомним, в Совете НБУ назвали выгоды трудовой миграции украинцев.

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