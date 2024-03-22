Кипер заявил, что большинству жителей Одесской области уже вернули электроэнергию после ночной атаки рф

Энергетикам удалось вернуть электроэнергию большинству жителей Одесской области. Об этом сообщил председатель Одесской ОВА Олег Кипер и добавил, что без света пока остаются 100 тысяч абонентов, передает УНН.

"По состоянию на 22:00 нашим энергетикам удалось вернуть электроэнергию большинству жителей области, дома которых были обесточены из-за ночной вражеской атаки. Специалисты запитали около 160 тысяч абонентов. Без электроснабжения пока остаются 100 тысяч. Продолжаются восстановительные работы", - сообщил Кипер.

Очередная атака рф на одесский регион: Кипер призвал жителей региона не пренебрегать сигналами воздушной тревоги

По его словам, в регионе функционируют 399 круглосуточных пунктов несокрушимости, еще 413 мы готовы развернуть в случае необходимости. Критическая инфраструктура обеспечена генераторами.

Напомним

Как сообщил глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, в результате ночной атаки рф энергообъекты Одесской области получили значительные повреждения: без света сейчас 250 тыс. абонентов.