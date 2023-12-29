Кипер: завтра в Одессе будет объявлен траур по погибшим от российских обстрелов

Завтра, 30 декабря, в Одессе объявят день траура по погибшим от российских обстрелов. Об этом в своем tg-канале сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер, передает УНН.

В связи с человеческими потерями, из-за российской ракетной атаки, завтра в Одессе и области будет объявлен траур. Еще раз выражаю свои искренние соболезнования тем, кто сегодня потерял близких... - написал он.

Напомним,

Четыре человека погибли в результате российского ракетного удара по Одессе. Среди жертв - двое детей и беременная женщина.