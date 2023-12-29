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Кипер: завтра в Одессе будет объявлен траур по погибшим от российских обстрелов

Киев  •  УНН

29 декабрь 2023, 15:30  •  3242 просмотра

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В Одессе объявлен день траура по жертвам российского ракетного удара, в результате которого погибли четыре человека.

Завтра, 30 декабря, в Одессе объявят день траура по погибшим от российских обстрелов. Об этом в своем tg-канале сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер, передает УНН.

В связи с человеческими потерями, из-за российской ракетной атаки, завтра в Одессе и области будет объявлен траур. Еще раз выражаю свои искренние соболезнования тем, кто сегодня потерял близких... 

- написал он.

Напомним,

Четыре человека погибли в результате российского ракетного удара по Одессе. Среди жертв - двое детей и беременная женщина. 

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
Кіпер: завтра в Одесі буде оголошено жалобу за загиблими від російських обстрілів
Kiper: tomorrow in Odesa mourning will be announced for those killed by Russian shelling
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