Кипер: в результате вчерашней атаки рф на Одессу погибла девочка, родители и младшая сестра - в больнице

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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odessaОдесса
Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
  •  92924 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
  •  135895 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
  •  131036 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  129708 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  116351 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

Эксклюзив
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
10 апреля 2024, 06:41  •  95330 просмотра

Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики

Эксклюзив
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
9 апреля 2024, 18:15  •  115661 просмотра

Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники

Эксклюзив
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
9 апреля 2024, 15:37  •  115534 просмотра

Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства

Эксклюзив
Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник
9 апреля 2024, 15:10  •  114495 просмотра

Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник

Эксклюзив
Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу
9 апреля 2024, 14:43  •  108229 просмотра

Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу

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9 апреля 2024, 13:31  •  191403 просмотра
Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность

Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность

5 апреля 2024, 10:51  •  409534 просмотра

Кипер: в результате вчерашней атаки рф на Одессу погибла девочка, родители и младшая сестра - в больнице

10-летняя девочка погибла, а ее родители и младшая сестра были госпитализированы в результате российского ракетного обстрела Одессы.

Общество •   •  8923 просмотра
Кипер: в результате вчерашней атаки рф на Одессу погибла девочка, родители и младшая сестра - в больнице

Взрыв в Николаеве подтвердил мэр

В Николаеве, Украина, произошел взрыв, подробности которого выясняются, заявил мэр города Александр Сенкевич.

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Взрыв в Николаеве подтвердил мэр

Беспилотники впервые атаковали республику мордовию

Над территорией мордовии, субъекта российской федерации, во время ночной атаки были сбиты два беспилотника. Это первый случай, когда республику атаковали дроны.

Новости Мира •   •  8759 просмотра
Беспилотники впервые атаковали республику мордовию

Метро в Харькове возобновляет работу с 20-минутными интервалами движения после атаки рф - мэр

Мэр Харькова объявил о возобновлении работы метрополитена с удлиненными минимум до 20 минут интервалами движения из-за нехватки электроэнергии на фоне очередной российской атаки.

Общество •   •  9789 просмотра
Метро в Харькове возобновляет работу с 20-минутными интервалами движения после атаки рф - мэр

Парламент обязал правительство подготовить законопроект о ротации и обеспечить доплаты бойцам на передовой

Парламент принял постановление, обязывающее правительство обеспечить дополнительные выплаты в размере 70 000 солдатам на передовой и подготовить законопроект о ротации военнослужащих, за что проголосовал 321 депутат.

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Парламент обязал правительство подготовить законопроект о ротации и обеспечить доплаты бойцам на передовой

"Геноцид и экоцид. Не замечать этого нельзя": в ОП отреагировали на атаку россии на ТЭС

Российские обстрелы ТЭС являются войной с гражданским населением и не могут быть проигнорированы демократическим миром, заявили в Офисе Президента.

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"Геноцид и экоцид. Не замечать этого нельзя": в ОП отреагировали на атаку россии на ТЭС

В Николаеве прогремели взрывы

В Николаеве, Украина, прогремели взрывы на фоне предупреждений о ракетной угрозе для Николаевской и Херсонской областей.

Общество •   •  12860 просмотра
В Николаеве прогремели взрывы

Франция готовится к морской войне с противником, который ее "хочет уничтожить" - Politico

Франция готовит свои военно-морские силы к войне против врага, который хочет ее уничтожить, смещая акцент с предыдущих миссий, таких как перехват наркоторговцев и незаконный вылов рыбы.

Новости Мира •   •  10278 просмотра
Франция готовится к морской войне с противником, который ее "хочет уничтожить" - Politico

Разрушена Трипольская ТЭС из-за ракетного удара рф

Российский ракетный удар полностью разрушил Трипольскую тепловую электростанцию в Киевской области во время массированной ракетной атаки в ночь на 11 апреля.

Война •   •  11473 просмотра
Разрушена Трипольская ТЭС из-за ракетного удара рф

Парламент поддержал за основу законопроект о перезагрузке БЭБ

Украинский парламент проголосовал в первом чтении за законопроект о перезагрузке Бюро экономической безопасности, который предусматривает обязательную переаттестацию сотрудников и предоставление международным партнерам решающего голоса в процессе отбора.

Экономика •   •  12875 просмотра
Парламент поддержал за основу законопроект о перезагрузке БЭБ