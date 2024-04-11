Кипер: в результате вчерашней атаки рф на Одессу погибла девочка, родители и младшая сестра - в больнице

Глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер рассказал о последствиях вчерашней атаки рф по Одессе, передает УНН.

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Так, вчера, 10 апреля, по Одессе было выпущено 9 баллистических ракет, рассказал Кипер.

"Были направлены шахеты, которые уничтожили наши силы ПВО. Но, к сожалению, есть повреждения инфраструктуры, есть повреждения частного бизнеса.

Но хуже всего - есть погибшие: вчера погибло 4 человека, среди них - девочка, которой 1 апреля исполнилось 10 лет. К сожалению, она погибла, а ее семья находится в больнице - это отец, мать и младшая сестренка", - рассказал Кипер в эфире марафона "Единые новости".

Всего в результате вчерашней атаки рф зафиксировано 14 пострадавших, 5 из которых находятся в больнице, в тяжелом состоянии.

"Остальные получают помощь амбулаторно", - уточнил Кипер.

Ночью враг в очередной раз атаковал Одесскую область ударными дронами: силы ПВО уничтожили 7 беспилотников