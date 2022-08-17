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"Кино ради победы": в Хмельницкой области состоялся кинопоказ для переселенцев и военных

Киев • УНН

 • 248618 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Хмельницкая область стала третьей областью, где при поддержке благотворительного фонда “МХП-Громаді” состоялись показы украинских кинолент в рамках Национального тура "Кино ради Победы!" Об этом сообщили в Хмельницкой ОГА, передает УНН.

"Кино ради победы": в Хмельницкой области состоялся кинопоказ для переселенцев и военных

Детали

Внутренне перемещенным лицам, жителям громад и военным Хмельнитчины показали фильмы "Ветер с Востока", “Захар Беркут,” “Приключения S Николая” и “Черный ворон”.

Добавим

Проект “Кино ради победы!” реализуется по инициативе Офиса Президента Украины, Государственного агентства Украины по кино, Ассоциации "Смотри украинское!" и при поддержке фонда "МХП-Громаді", ОО "УкрКиноФест", ОО "Союз предпринимателей теле- и киноиндустрии", отдельных подразделений ВСУ и Национальной гвардии Украины во взаимодействии с областными военно-гражданскими администрациями и Национальной полицией Украины. Первый кинопоказ состоялся в начале августа в Винницкой области

Справка

"МХП-Громаді" – украинский благотворительный фонд, созданный в 2015 году для содействия комплексному развитию громад и институтов гражданского общества в Украине. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и ​​пожилых людях, а также людях, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.

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